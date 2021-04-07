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У першому півріччі 2020-го рівень бідності серед працюючих українців перевищив 42%

Автор: Юлія Струк

У першому півріччі 2020 року рівень бідності серед працюючих українців становив 42,4%. У цьому році покращення ситуації не очікується.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко зазначив, що уряд розглядає боротьбу з бідністю як основне завдання.

"За результатами першого півріччя 2020 року рівень бідності за абсолютним критерієм (витрати, нижчі від фактичного прожиткового мінімуму) серед працюючого населення становить 42,4%. Тобто така частка працюючого населення не могла забезпечити гідне життя собі та своїй родині", - сказано у повідомленні.

При цьому завідувач сектору досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Людмила Черенько відзначила, що у 2021 році не очікується покращення ситуації.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Світовий банк прогнозував, що економічна криза призведе до підвищення рівня бідності в Україні. Для зниження бідності необхідне стійке економічне зростання.

Як писало РБК-Україна, рівень бідності за національною методологією Світового банку для України зменшився з 16,8% у 2018 році до 14,5% в 2019 році.

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