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На першому етапі приватизації на аукціон виставлять 30 спиртзаводів, - Шмигаль

Автор: Артур Родивилов

На першому етапі приватизації на аукціони будуть виставлені 30 спиртових заводів, які входять до складу державного підприємства "Укрспирт". Держпідприємство в попередні роки було синонімом багатомільярдної корупції.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

За оцінками Фонду держмайна через тіньові схеми в спиртовій галузі бюджет щорічно недоотримує 8-10 млрд гривень.

"Тепер цьому покладено край. Минулого року парламент прийняв закон, яким демонополізував виробництво спирту, а на цього тижня відбулася історична подія - приватизація першого спиртового заводу в Немирові. Фінальна ціна виявилася на 5 млн гривень більше стартової, а головне те, що актив придбав профільний інвестор", - написав прем'єр.

За його словами, це означає додаткові інвестиції в підприємство, а як наслідок - збільшення кількості робочих місць і надходжень до бюджету громади.

Нагадаємо, Фонд держмайна 15 вересня оголосив про проведення приватизації майна ДП "Укрспирт". Почалася масштабна приватизація держпідприємств з аукціону ДП "Немирівський спиртовий завод".

У серпні 2020 року Кабінет міністрів схвалив "Програму реформування і розвитку спиртової галузі на період до 2024 року". Протягом цього терміну державні спиртзаводи планується виставити на продаж.

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Новини України приватизацияспиртзавод