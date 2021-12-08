Перший терапевтичний засіб проти COVID: у Китаї схвалили препарат на основі антитіл

Державне управління з контролю за фармацевтичною продукцією КНР схвалило перший у країні комбінований терапевтичний засіб від коронавірусу. Воно виготовлено на основі нейтралізуючих антитіл.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу відомства.
Реєстрацію препарату, який виготовляють у вигляді розчину для ін'єкцій, подала пекінська компанія Tensheng Huachuang Pharmaceutical Technology.
Зазначають, що це перша схвалена в КНР комбінована терапія з незалежними правами інтелектуальної власності.
Засіб застосовують для лікування від коронавіурсу дорослих та підлітків від 12 до 17 років.
Нагадаємо, Велика Британія запускає пілотний проект на національному рівні з випробування пігулок від коронавірусу. Їх видаватимуть хворим.