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Первое терапевтическое средство против COVID: в Китае одобрили препарат на основе антител

Автор: Иванна Шовкун

Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрило первое в стране комбинированное терапевтическое средство от коронавируса. Оно изготовлено на основе нейтрализующих антител.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Регистрацию препарата, который изготовляют в виде раствора для инъекций, подала пекинская компания Tengsheng Huachuang Pharmaceutical Technology.

Отмечают, что это первая одобренная в КНР комбинированная терапия с независимыми правами интеллектуальной собственности.

Средство будут применять для лечения от коронавиурса взрослых и подростков от 12 до 17 лет.

Напомним, Великобритания запускает пилотный проект на национальном уровне по испытанию таблеток от коронавируса. Их будут выдавать заболевшим.

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Китай