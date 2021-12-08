Первое терапевтическое средство против COVID: в Китае одобрили препарат на основе антител

Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР одобрило первое в стране комбинированное терапевтическое средство от коронавируса. Оно изготовлено на основе нейтрализующих антител.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Регистрацию препарата, который изготовляют в виде раствора для инъекций, подала пекинская компания Tengsheng Huachuang Pharmaceutical Technology.
Отмечают, что это первая одобренная в КНР комбинированная терапия с независимыми правами интеллектуальной собственности.
Средство будут применять для лечения от коронавиурса взрослых и подростков от 12 до 17 лет.
Напомним, Великобритания запускает пилотный проект на национальном уровне по испытанию таблеток от коронавируса. Их будут выдавать заболевшим.