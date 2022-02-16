Перша жінка в історії. Пацієнтка із США вилікувалась від ВІЛ

У США пацієнтка вилікувалась від ВІЛ. Вона стала першою в світі жінкою, яка поборола цю хворобу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters.

Випадок одужання жінки є частиною дослідження під керівництвом лікаря Івонни Брайсон з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) та лікаря Дебори Персо з Університету Джона Хопкінса у Балтіморі.

Дослідження спрямоване на спостереження за 25 людьми з ВІЛ, яким пересадили стовбурові клітини, взяті з пуповинної крові, на лікування раку та інших серйозних станів.

Жінка пройшла рідкісне та небезпечне лікування стовбуровими клітинами, пересадженими від донора, який був природно стійкий до вірусу.