У США вперше схвалили вакцинацію для профілактики ВІЛ-інфекції
Фото: у США вперше схвалили ін'єкцію для профілактики ВІЛ (Getty Images)
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) вперше схвалило ін'єкційний препарат Apretudе для профілактики ВІЛ-інфекції. Нн підійде для підлітків та дорослих з вагою понад 35 кг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт FDA.
"Сьогоднішнє схвалення (препарату, - ред.) дає важливий інструмент у зусиллях припинення епідемії ВІЛ-інфекції, вперше надаючи можливість запобігати ВІЛ без щоденного прийому таблеток", - сказала глава відділення антивірусних препаратів Дебра Бірнкрант.
Перші дві ін'кції вводяться з різницею у місяць. Потім уколи робляться кожні два місяці.
Нагадаємо, американські вчені заявили про успішне випробування вакцини мРНК від ВІЛ на тваринах. Її прищеплювали мишам та макакам.