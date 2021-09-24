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Перша в Україні промислова система накопичення енергії ДТЕК пройшла сертифікацію "Укренерго"

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Київ, П'ятниця 24 вересня 2021 12:56
Перша в Україні промислова система накопичення енергії ДТЕК пройшла сертифікацію "Укренерго" Фото: перша в Україні промислова система накопичення енергії ДТЕК пройшла сертифікацію (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Перша в Україні промислова літій-іонна система накопичення енергії ДТЕК отримала сертифікацію НЕК "Укренерго" для надання допоміжних послуг - резерву підтримки частоти (РПЧ) оператору системи передачі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Система накопичення енергії ДТЕК успішно пройшла сертифікацію НЕК "Укренерго". Це перша в історії енергетики України сертифікація подібного технологічного об'єкта і перша літій-іонна батарея, яка забезпечує системну надійність енергосистеми країни. Ми раді, що ДТЕК зробив цей внесок в розвиток української енергетики і формування ринку систем накопичення енергії в Україні", - цитує прес-служба слова директора з інновацій ДТЕК Емануеле Вольпе.

Програма випробувань підтвердила, що система накопичення енергії ДТЕК здатна виконувати збільшення або зменшення потужності від нуля до повного резерву за 0,4-0,6 секунди, тоді як кодекс системи передачі регламентує такий час на позначці 30 секунд.

Перша в Україні промислова система накопичення енергії ДТЕК пройшла сертифікацію &quot;Укренерго&quot;

Тобто батареї здатні виконувати системні послуги значно якісніше. Швидкість реагування батареї на відхилення частоти не дотягувала до 0,1 секунди.

Слід також зазначити, що до сертифікації батареї регулювання частоти в Україні здійснювалося в основному блоками вугільних ТЕС. Використання систем накопичення енергії дозволить зменшити навантаження на вугільні станції і посприяє декарбонізації енергосистеми країни.

"Для "ДТЕК Енерго" сертифікація СНЕ - важлива і символічна подія. Якщо до сьогодні одними з основних маневруючих потужностей були ТЕС, то зараз у багатьох країнах їх уже замінили СНЕ з їх чистою енергією і швидкою реакцією. Тому для нас сертифікація батареї - це ще один крок на шляху великих змін. Тих змін, які ми, як генеруюча компанія, собі намітили, щоб стати більш екологічними, ефективними і конкурентоспроможними. "ДТЕК Енерго" підтримує трансформацію галузі", - цитує прес-служба слова гендиректора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

Нагадаємо, 20 травня 2021 року ДТЕК відкрив першу в Україні промислову літій-іонну систему накопичення енергії. Батарея встановлена в місті Енергодар на майданчику Запорізької ТЕС і призначена для відбору, зберігання і видачі електроенергії в мережу, а також для надання послуг із забезпечення надійності енергосистеми України. Це пілотний проект ДТЕК для пошуку оптимальних моделей роботи СНЕ на різних сегментах енергетичного ринку країни.

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