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Перша в світі повномасштабна кібервійна вже йде в Україні, - Держспецзв'язку

Фото: перша в світі повномасштабна кібервійна вже йде в Україні (freepik.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Перша в світі повномасштабна кібервійна вже йде в Україні. Російські хакери так само, як і армія РФ систематично ігнорують правила її ведення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя.

"Йде перша в світі повномасштабна кібервійна, але аж ніяк не остання. Навпаки: всі наступні конфлікти матимуть потужний кіберкомпонент. Кібербезпека буде не менш важлива для виживання, ніж міцні збройні сили", - заявив він.

За словами Щиголя, цілям російських хакерів в Україні є об'єкти критичної інфраструктури, такі як енергетичні та комунальні підприємства, лікарні та служби екстреного реагування, фінансова система, логістика, організації, що надають допомогу.

"У період найбільшого потоку українських біженців хакери також атакували гуманітарні організації", - зазначив він.

Глава Держспецзв'язку закликав відрізати Росію від сучасних технологій. На його думку, на сьогодні це питання має бути розглянуте як один з пріоритетів міжнародної безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські хакери атакували ІТ-інфраструктуру компанії ДТЕК. Кібервійська ворога спробували дестабілізувати енергосистему.

Також хакери РФ спробували зламати електронні системи українських телеканалів, які беруть участь у національному телемарафоні.

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