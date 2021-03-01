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Перша в Італії: Сардинію внесли в "білу зону" карантину

Автор: РБК-Україна

Уряд Італії вперше з початку пандемії оголосив, що один з регіонів країни був внесений в "білу зону" карантину. Регіоном з мінімальними обмеженнями стала Сардинія.

Про це повідомляє ANSA.

Таким чином, з 1 березня на італійському острові Сардинія бари можуть працювати до 21:00, а ресторани - до 23:00. При цьому в регіоні комендантську годину буде починатися о 23:30, в той час, як на решті території країни він починається о 22:00.

Як повідомляє видання La Nuova Sardegna, у разі якщо епідемічні показники на Сардинії продовжать поліпшуватися, обласні влади за погодженням з МОЗ незабаром зможуть зняти обмеження на роботу ТЦ і спортзалів, а також продовжити роботу музеїв, інших закладів культури і торгових центрів на вихідні дні.

При цьому інші вимоги по боротьбі з коронавірусом на острові, включаючи носіння масок і заборона зібрань, залишаються в силі.

Нагадаємо, раніше влада Сардинії прийняли рішення, що влітку на острів пускатимуть туристів, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

Додамо, що в Італії з кінця грудня діє загальнонаціональний карантин. На цей час закриті бари, ресторани і магазини (крім продуктових). При цьому в січні в Італії прийняли рішення продовжити режим надзвичайної ситуації до кінця квітня.

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Новини України ІталіяКарантинКоронавірус
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