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Перша федерація визнала неможливість відновити чемпіонат у час війни

Фото: Ватеропольний чемпіонат України відновлять нескоро (facebook.com/waterpoloukraine)
Автор: Антон Федорців

Відновити чоловічий і жіночий чемпіонати України з водного поло до завершення війни з РФ не вдасться.

Про це розповів президент Федерації водного поло Олександр Свіщов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФВПУ.

Функціонер назвав недоречними розмови щодо проведення ватерпольного чемпіонату України. Як мінімум, у 2022 році очікувати відновлення змагань не варто.

"Багатьох гравців фізично немає у своїх містах, до прикладу, з Харкова усі спортсмени або виїхали з міста, або ж пішли до лав ЗСУ. Більшість команди Київської області пішла захищати країну, десь 60 відсотків гравців є в силах тероборони або Збройних сил, тренери з водного поло теж пішли у лави ЗСУ", – заявив Свищов.

Федерація також не планує проводити чемпіонат за межами України. Єдиний виняток – юніори, яких евакуювали на Захід на початку повномасштабної війни.

"На сьогоднішній день федерація водного поло відправляє листи до Польщі, Словаччини, Грузії, Туреччини з проханням, аби заявити команду наших юніорів віком 16-19 років в один з цих чемпіонатів. Хочемо зберегти хоча б кістяк серед молодих ватерполістів, які у майбутньому стануть основними гравцями збірної України", – додав президент ФВПУ.

До слова, президент УАФ Павелко анонсував старт нового сезону наприкінці літа.

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