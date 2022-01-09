Перша біатлонна медаль і дебют Миколенка за "Евертон": головні події спорту тижня

"Бронза" в біатлоні

До п'ятого біатлонного етапу Кубка світу в Оберхофі, який до того ж був першим у 2022 році, Україна підходила не з найкращими результатами - жодного подіуму з найвищим п'ятим місцем у жіночій та чоловічій естафетах. В індивідуальних гонках і зовсім жодного разу українці не потрапляли в топ-10.

Однак після суботньої одиночної змішаної естафети ситуація трохи покращилася. Сама по собі гонка є відносно новою і вельми специфічною - менша дистанція кола і велика кількість стрільб. У підсумку Україну представляли Артем Тищенко і Дарина Блашко. Все починалося не дуже райдужно - Тищенко на першому чоловічому етапі передав естафету лише восьмим. Блашко перший свій етап стала кращою серед усіх учасниць і передала естафету другий. Далі українці трохи втратили, але змогли стабільно відпрацювати, фінішувавши третіми.

Фото: Дар'я Блашко і Артем Тищенко на п'єдесталі в Оберхофі (biathlonworld.com)

В інших гонках результати українців були далекими від нагород. Але варто відзначити повернення в першу команду Валентини Семеренко, яка в спринті стала 13-ю і кращою серед українок.

Результати українців в Оберхофі

Чоловік

Спринт

1. Олександр Логінов (0+1) 27: 00,8

2. Емільєн Жаклен (1+1) + 6,5

3. Стурла Легрейд (1+0) +15,1

...

19. Богдан Цимбал (1+0) +1: 04,8

26. Антон Дудченко (0+1) +1:17,5

44. Дмитро Підручний (3+1) +1:52,9

66. Артем Прима (2+2) +2:42,0

76. Тарас Лесюк (2+3) +3: 04,8

Переслідування

1. Кантен Фійон Майє (2+0+0+0) 36:48,3

2. Себастьян Самуельссон (0+0+1+0) +9,9

3. Тар'єй Бе (0+1+2+0) +15,6

...

23. Богдан Цимбал (0+0+1+0) +2:11,0

26. Антон Дудченко (0+1+0+1) +2:25,5

38. Дмитро Підручний (2+0+3+1) +3:29,8

Жінка

Спринт

1. Марті Олсбю Ройселанд (1+0) 23:30,1

2. Анна Сола (2+0) + 7,1

2. Жюлья Симон (0+1) +7,1

...

13. Валентина Семеренко (0+0) + 46,5

21. Юлія Джима (2+1) +1: 13,6

31. Дар'я Блашко (0+0) +1:23,0

85. Катерина Бех (1+3) +3: 33,7

87. Ольга Абрамова (1+3) +3: 41,8

Переслідування

1. Марте Олсбю Ройселанд (0+1+1+0) 33:18,8

2. Ханна Эберг (0+1+0+1) +33,4

3. Динара Алимбекова (1+0+0+1) +42,7

...

22. Дар'я Блашко (0+0+0+0) +2:59,7

33. Валя Семеренко (0+0+3+1) +4:03,1

36. Юлія Джима (3+0+2+1) +4:12,6

Змішана естафета

1. Норвегія (0+6) 1:28:51,4

2. Білорусь (0+5) +23,1

3. Франція (0+11) +2: 01,3

4. Швеція (3+10) +2: 08,4

5. Росія (0+9) +2: 08,9

6. Німеччина (0+6) +2:10,7

...

10. Україна (0+12) + 4:00,9

Одиночна змішана естафета

1. Росія (1+12) 41:37,1

2. Австрія (1+13) + 41,5

3. Україна (0+12) +1:03,6

4. Білорусь (1+11) +1:15,2

5. Швеція (2+12) +1: 23,6

6. Бельгія (0+13) +1:24,8

Вдалий дебют Миколенка

У суботу, 8 січня, Віталій Миколенко вельми успішно дебютував за"Евертон". Українець вийшов зі старту в матчі Кубка Англії проти "Халла" і провів на полі всі 120 хвилин. "Іриски" перемогли завдяки голу в екстратаймі - 2:3. Хоча починалося все для" Евертона " і Миколенка зокрема не кращим чином. Вже на 15 - й секунді українець сфолив на лівому фланзі, а після подачі зі штрафного "Халл" відкрив рахунок-гол на рахунку Сміта. Ще в першому таймі "іриски" змогли вийти вперед - забивали Грей і Гомеш. Але на 71-й хвилині Лонгман рахунок зрівняв і перевів гру в овертайм. Перемогу "синім" приніс гол Таунсенда на 99-й хвилині. У Миколенка в пасиві жовта картка.

За результатами гри українець заробив хорошу пресу і оцінки авторитетних статистичних ресурсів. Так, WhoScored оцінив гру Миколенко на 7.7 бала - третя Найкраща оцінка в клубі після Гомеша (8.0) і Гордона (7.8).

А ось за даними SofaScore Миколенко І зовсім став кращим у "ірисок" - у нього 7.4 бали.

Після матчу наставник "Евертона" Рафаель Бенітес був задоволений грою українського захисника.

"Він не тренувався 15 днів, а тепер приїхав сюди і відіграв напружений матч у Кубку Англії. Приємно бачити його настрій. Я думаю, що він добре провів свою першу гру", - зазначив наставник ліверпульців.

Фото: Віталій Миколенко (третій зліва) добре дебютував за "Евертон" (twitter.com/everton)

Вакцинний скандал

В Австралії з 17 по 30 січня пройде перший з чотирьох турнірів "Великого шолома". І хоча до старту залишається ще більше ніж тиждень, але тема турніру вже є гарячою для всього світу. Днями стало відомо, що влада Австралії анулювали візу першої ракетки чоловічого розряду серба Новака Джоковича. Причиною цього стала відсутність вакцинації у серба. Хоча ще 1 січня Міністерство внутрішніх справ Австралії видало Джоковичу документ, який підтверджував відповідність серба вимогам австралійського законодавства для в'їзду в країну без карантину - тенісист в середині грудня переніс коронавірус і 30 числа був визнаний таким, що одужав. Це дало право на відстрочку від вакцинації. Але під час в'їзду прикордонники заявили, що серб не зміг довести це право.

У підсумку Джокович був поміщений в карантинний готель, де також утримується близько 30 мігрантів. Зараз адвокати тенісиста вже подали апеляцію. Правда, юристи серба допустили помилку в прізвищі тенісиста, вказавши її як "Джокавич". Сама апеляція буде розглянута 10 січня. Але навіть у разі, якщо суд відновить візу сербу, МВС Австралії може її анулювати знову.

Зазначимо, Джокович є чинним чемпіоном Australian Open. Причому в його активі аж 9 цих титулів.

Фото: Новака Джоковича можуть не допустити до виступів на Відкритому чемпіонаті Австралії (twitter.com/DjokerNole)

Малиновський-найкращий гравець "Аталанти" у грудні

Український півзахисник Руслан Малиновський був визнаний кращим гравцем "Аталанти" за підсумками грудня. Голосування проходило на офіційному сайті "Аталанти". В останній місяць 2021 року українець провів у складі бергамців чотири матчі і відзначився двома голами - у ворота "Вілльяреала" в Лізі чемпіонів і "Наполі" в Серії А.

Але обороти Малиновський зменшувати не має наміру. В останньому матчі " Аталанти "в Серії А проти" Удінезе " українець допоміг своєму клубу розбити опонентів на виїзді 6:2, відзначившись одним голом і результативною передачею.

У підсумку його "Аталанта" продовжує боротьбу за чемпіонство. Зараз бергамці йдуть четвертими з 41 балом, відстаючи від лідера "Мілана" на 7 очок. При цьому у клубу з Бергамо є матч в запасі.

Фото: Руслан Малиновський кращий гравець "Аталанти" в грудні (twitter.com/Atalanta_BC)