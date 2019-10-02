У Перу автобус впав у прірву, десятки жертв

На півдні Перу у вівторок, 1 жовтня, пасажирський автобус зірвався у прірву з висоти 100 метрів, в результаті чого загинули понад 20 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву службу з нагляду за пасажирським та вантажним наземним транспортом у Twitter.

Як повідомляється, дорожньо-транспортна пригода сталася у провінції Кіспіканчи. В результаті падіння автобусу загинули щонайменше 23 людини, ще 30 осіб постраждали. Всі постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.

Наразі причини аварії не повідомляються. За фактом інциденту проводиться розслідування.

Нагадаємо, у вівторок, 1 жовтня, у Миколаївській області сталося ДТП з участю пасажирського автобусу та вантажівки.У салоні автобуса перебували п’ятеро людей: двоє водіїв, стюардеса та двоє пасажирів. В результаті зіткнення транспортних засобів загинула одна людина.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області зіткнулись два автомобіля, в результаті чого постраждали 5 людей, серед яких дитина. Двоє водіїв та троє пасажирів госпіталізовані.