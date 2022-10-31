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Перспективные и опытные. В ВСУ отобрали пилотов для учений на истребителях западного образца

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Понедельник 31 октября 2022 00:30
Перспективные и опытные. В ВСУ отобрали пилотов для учений на истребителях западного образца Фото: В Воздушных силах ВСУ отобрали пилотов для учений на истребителях западного образца (facebook.com/kpszsu)
Автор: Олег Васкив

В ВСУ определили десятки пилотов, которые будут учиться руководить истребителями западного образца. Речь идет о молодых, перспективных военных со знанием английского языка и мощным боевым опытом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АрмияInform.

Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что вопрос самолетов типа F15, F16 - очень насущный. Его нужно поднимать.

"Украинские летчики готовы хоть завтра уехать на учебу. Дело - за западными партнерами, которые должны окончательно определиться с истребителями, что могут быть предоставлены Украине", - отметил пресс-секретарь.

По его словам, нынешняя авиация - МиГи и Су - еще советских образцов и не отвечает военным угрозам, которые несет страна-оккупант, обстреливая наши города мощными крылатыми ракетами.

"Для ускорения темпов такого обеспечения военно-политическое руководство и дипломатия работают по всем направлениям", - добавил Игнат.

Напомним, 30 октября Воздушные силы ВСУ сбили на юге российский шурмовик Су-25.

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