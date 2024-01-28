Первогодок "Шарлотта" силовым данком не спас от поражения: момент дня в НБА

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил атакующий защитник "Шарлотт Хорнетс" Брэндон Миллер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Новичок сезона покорил моментом во второй четверти противостояния с "Ютой". Он получил передачу у боковой линии, ложным движением убрал защитника и мощно вонзил сверху из-под Кесслера.
Однако стараний Миллера не хватило для домашней победы. "Хорнетс" уступили "Джаз" (122:134) и остаются за пределами зоны плей-офф Восточной конференции. Зато "Юта" идет на 10-й позиции на Западе.
Самым результативным в поединке стал форвард "Шарлотта" Пи Джей Вашингтон. Он набрал 43 очка, сделал 2 подбора и отдал 3 передачи. В свою очередь Миллер добавил в копилку "Хорнетс" еще 12 пунктов.
Уроженец Нэшвилла, на студенческом уровне выступал за Университет Алабамы. На драфте НБА-2023 выбран "Шарлоттом" под вторым номером.
Дебютировал на уровне ассоциации в конце октября. Персональный рекорд результативности установил в ноябре, набрав 29 очков против "Никс". Средние цифры в премьерном сезоне – 14.7 очков, 3.9 подбора, 2.3 передачи и 0.6 перехватов за почти 15 минут в игре.
Вырос в спортивной семье. Отец играл в американский футбол в колледже, а старший брат занимался баскетболом. Зимой 2023-го попал в скандал со смертельным использованием оружия его другом, но отделался испугом.
К слову, накануне Дончич установил персональный рекорд результативности под эгидой НБА.
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