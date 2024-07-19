Первый в Украине. Семье погибшего воина подарили дом, напечатанный на 3D-принтере

Семье погибшего воина Ярослава Березова, которая из-за войны потеряла свое жилье, благотворители подарили дом, напечатанный на 3D-принтере.
РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз благотворителей рассказывает, что известно об особенном доме для семьи погибшего военного.
Дом семьи Березовых был уничтожен россиянами во время оккупации Бучанского района. Это жилье самостоятельно построил глава семьи Ярослав. Семья там успела пожить всего два года. В начале войны Ярослав встал на защиту Украины, осенью 2022 года он погиб под Бахмутом. Без отца осталось две дочери.
Благотворители решили помочь семье с новым жильем. Проект реализовали благодаря инициативе "Об’єднані заради допомоги" БФ "Обійми нації". К инициативе присоединились более 100 партнеров. Дом напечатали с помощью первого украинского строительного 3D-принтера компании 3D UTU.
18 июля 2024 года дом в селе Михайловка-Рубежовка Ирпенского района бесплатно передали семье Березовых.
"Этот дом для нас - больше чем просто стены и крыша. Мои дочери и я теперь имеем место, которое можем назвать домом снова, безопасное убежище и семейное пространство, которое мы начнем наполнять любовью и памятью о Ярославе", - рассказала супруга погибшего воина Наталья Березова.
Жилье имет площадь 130 м кв, его напечатали за 58 моточасов. Дом построили на месте разрушенного.
Для строительства использовали 72 тонны специальной цементно-песчаной смеси быстрого застывания. Ее специально разработали для этого проекта.
Планировка учитывает все нормативные требования к жилью - в нем есть гостиная, 3 спальни, кухня-студия, а также все необходимые коммуникации для комфортного проживания. Одна из комнат имеет усиленный уровень безопасности и может служить убежищем во время ракетных угроз.
Добавим также, что
Читайте также о том, что в Киеве покажут фотопроект о женщинах, которые ждут с фронта без вести пропавших близких.
Раньше мы писали о том, что бабушке, которая пешком вышла из оккупации, подарили дом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.