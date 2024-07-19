RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Первый в Украине. Семье погибшего воина подарили дом, напечатанный на 3D-принтере

Семье Березовых благотворители подарили дом (фото предоставлено Buro Ackermann)
Автор: Василина Копытко

Семье погибшего воина Ярослава Березова, которая из-за войны потеряла свое жилье, благотворители подарили дом, напечатанный на 3D-принтере.

РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз благотворителей рассказывает, что известно об особенном доме для семьи погибшего военного.

История семьи, которая из-за войны потеряла и дом, и отца

Дом семьи Березовых был уничтожен россиянами во время оккупации Бучанского района. Это жилье самостоятельно построил глава семьи Ярослав. Семья там успела пожить всего два года. В начале войны Ярослав встал на защиту Украины, осенью 2022 года он погиб под Бахмутом. Без отца осталось две дочери.

Благотворители решили помочь семье с новым жильем. Проект реализовали благодаря инициативе "Об’єднані заради допомоги" БФ "Обійми нації". К инициативе присоединились более 100 партнеров. Дом напечатали с помощью первого украинского строительного 3D-принтера компании 3D UTU.

Ярослав Березов (фото предоставлено Buro Ackermann)

Разрушенный дом семьи Березовых (фото предоставлено Buro Ackermann)

18 июля 2024 года дом в селе Михайловка-Рубежовка Ирпенского района бесплатно передали семье Березовых.

"Этот дом для нас - больше чем просто стены и крыша. Мои дочери и я теперь имеем место, которое можем назвать домом снова, безопасное убежище и семейное пространство, которое мы начнем наполнять любовью и памятью о Ярославе", - рассказала супруга погибшего воина Наталья Березова.

Жилье имет площадь 130 м кв, его напечатали за 58 моточасов. Дом построили на месте разрушенного.

Семья Березовых на вручении ключей от нового дома (фото предоставлено Buro Ackermann)

Как выглядит первый в Украине дом, отпечатанный на 3D-принтере

Для строительства использовали 72 тонны специальной цементно-песчаной смеси быстрого застывания. Ее специально разработали для этого проекта.

Планировка учитывает все нормативные требования к жилью - в нем есть гостиная, 3 спальни, кухня-студия, а также все необходимые коммуникации для комфортного проживания. Одна из комнат имеет усиленный уровень безопасности и может служить убежищем во время ракетных угроз.

Так выглядит дом, напечатанный на 3D-принтере (фото предоставлено Buro Ackermann)

Добавим также, что

 Так выглядело "строительство" дома (фото предоставлено Buro Ackermann)

Читайте также о том, что в Киеве покажут фотопроект о женщинах, которые ждут с фронта без вести пропавших близких.

Раньше мы писали о том, что бабушке, которая пешком вышла из оккупации, подарили дом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирпень