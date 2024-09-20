Первый темнокожий футболист сборной Англии продает свою историческую футболку

На аукцион попали игровая футболка и символическая кепка. Торги состоятся 1 октября. Специалисты оценили экипировку в 30-50 тысяч фунтов.

Сам Андерсон назвал грядущую продажу вероятным началом. Он сохранил еще около сотни разных футболок. Не столь ценных, как первая, но по мнению экспертов, за всю коллекцию можно выручить еще 100 тысяч фунтов.

"У меня трое детей. Одному из них в следующем году исполняется 17 и он хочет внести депозит за дом, еще одному – 14. Так что эти средства пойдут на них", – объяснил решение продавать памятные вещи сам экс-футболист.

Андерсон признался, что будет сожалеть только о самой ценной футболке – со своего дебютного матча за сборную в 1978 году – против Чехословакии. Остальные, мол, и так пылились в коробках.

"Я столько раз переезжал, что они оказались в коробках в моем доме и в доме моей бывшей жены. Когда я пошел в гараж, то нашел вещи, которые не видели дневного света 40 лет. Конечно, это часть истории, но мне не нужны физические вещи, чтобы о чем-то напоминать", – резюмировал Андерсон.

Кто такой Вив Андерсон

Родился в Ноттингеме в семье мигрантов из Ямайки. В профессиональном футболе дебютировал в 18 лет во время сезона 1974/75. В целом играл за разные английские клубы более двух десятилетий.

Фото: Вив Андерсон во время дебютного вызова в ряды "Трех львов" (facebook.com/officialnffc)

Львиную часть карьеры провел в "Нотингем Форест". За десять лет в составе "лесников" выиграл два Кубка европейских чемпионов и Суперкубок УЕФА, стал чемпионом Англии и победителем Кубка английской лиги. Также выступал за лондонский "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Шеффилд Уэнсдей", "Барнсли" и "Мидлсбро".

За сборную Англии в общей сложности сыграл 30 матчей, в которых отличился двумя голами. Был участником ЧМ-1982 и Мундиаля-1986, а также чемпионатов Европы (1980, 1988).