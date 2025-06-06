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Грозы, град и шквалы. Синоптики предупредили о непогоде: где именно

Фото: в Украине объявлен желтый уровень опасности (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ряде регионов Украины прогнозируют резкое ухудшение погоды сегодня, 6 июня. Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра в Facebook.

Непогода ожидается в ближайший час и продлится до конца суток 6 июня в северных, западных и Винницкой областях, а также в Киеве и Киевской области.

По прогнозам синоптиков, в регионах возможны грозы, в отдельных районах - град и шквальный ветер со скоростью 15-20 м/с. Из-за этого объявлен І уровень опасности (желтый).

Опасные метеорологические явления могут вызвать осложнения в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также повлиять на движение транспорта.

Синоптики призывают граждан быть осторожными, по возможности оставаться дома и не планировать дальних поездок.

Погода в Киеве и области

В столице и области также объявлен желтый уровень опасности. До конца суток 6 июня синоптики прогнозируют грозы, местами шквалы до 20 м/с и град.

 

Желтый уровень опасности: что это значит

Желтый - это первый уровень погодной опасности, когда условия потенциально опасны для населения, объектов инфраструктуры и окружающей среды. В этот период стоит быть особенно внимательными, следить за официальными сообщениями и прогнозами, а также избегать рискованных ситуаций.

Что означают уровни опасности:

В Украине предусмотрено три уровня погодной опасности:

Желтый - погодные явления могут представлять опасность. Нужна повышенная бдительность и осторожность.

Оранжевый - второй уровень. Условия уже являются опасными и могут повлечь реальную угрозу для жизни и здоровья, а также повреждение объектов инфраструктуры. Стоит максимально ограничить пребывание на улице и принять меры безопасности.

Красный - самый высокий уровень. Такие погодные условия представляют серьезную угрозу для жизни, могут приводить к массовым разрушениям и чрезвычайным ситуациям. В таких случаях рекомендуется прекратить любую деятельность в зоне непогоды, укрыться в безопасном месте и следовать инструкциям экстренных служб.

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