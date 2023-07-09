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Первый после "Манчестер Сити". Зинченко с "Арсеналом" пересекли заоблачный финансовый рубеж

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Лондон, Воскресенье 09 июля 2023 13:29
Первый после "Манчестер Сити". Зинченко с "Арсеналом" пересекли заоблачный финансовый рубеж Фото: Мартин Эдегор и Александр Зинченко вместе стоят более 130 млн евро (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорцив

Ориентировавшийся на околофутбольные цифры немецкий ресурс Transfermarkt определил новую суммарную стоимость ведущих команд планеты. Лондонский "Арсенал" стал вторым коллективом, общий ценник которого пересек границу миллиарда долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt.

Общая стоимость "канониров" – 1,07 млрд евро. Лондонцы всего на 120 миллионов отстали от чемпионов Англии из "Манчестер Сити".

Самым дорогим исполнителем "Арсенала" остается Букайо Сако. Рыночная стоимость английского вингера составила 120 млн евро. В десятку самых дорогих подопечных Микеля Артеты попал и украинец Александр Зинченко. Ценник лидера сборной Украины – 42 млн в евровалюте.

В топ-10 самых дорогих команд попали еще четыре представителя английской Премьер-лиги – столичные "Челси" и "Тоттенхэм", а также "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Мадридский "Реал", французский ПСЖ и мюнхенская "Бавария" вплотную приблизились к отметке стоимости в миллиард евро.

Первый после &quot;Манчестер Сити&quot;. Зинченко с &quot;Арсеналом&quot; пересекли заоблачный финансовый рубеж

Ранее "Борнмут" показал домашний вариант экипировки на грядущий сезон. Украинский центрбек Забарный с другими игроками мужской и женской команд попал на первые фотографии и видео с новой формой. Техническим спонсором дорсетцев осталась британская фирма Umbro.

К слову, ранее Transfermarkt обновил ценники украинских легионеров в чемпионате Англии.

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