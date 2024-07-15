Первый после Маэстро. Алькарас триумфовал на Уимблдоне и превзошел Джоковича и Надаля

21-летний пиренеец накануне одолел серба Новака Джоковича за минимально возможные три сета. Триумф на травяных кортах британской столицы стал для испанского спортсмена вторым в карьере. Теперь в персональной коллекции Алькараса 4 "Грэнд Слэма".

Испанец пока идет по стопам легендарного швейцарца Роджера Федерера по прозвищу "Маэстро". Он когда-то начинал период доминирования в мужском теннисе в похожем стиле. Уроженец Базеля тоже выиграл четыре первых финала мэйджоров, как и теперь Алькарас. Правда, Федерер затем довел серию до семи, проиграв финал French Open-2006 испанцу Рафаэлю Надалю.

Впрочем, сходство Алькараса с культовым швейцарским теннисистом и в более мелких данных. Первые четыре триумфа обоих пришлись на те же турниры – Australian Open, Уимблдон и US Open. Идем дальше. Федерер дважды победил на траве (2003, 2004), а теперь это достижение повторил и пиренеец.

Его звездный соотечественник Надаль когда-то мог пополнить Клуб Федерера. Он выиграл два первых решающих матча на "Ролан Гарросе" (2005, 2006), но проиграл финал Уимблдонского турнира в 2006-м тому же Федереру. Затем Король грунта из Испании в третий раз выиграл French Open и снова проиграл швейцарцу на Альбионе. И только тогда у Надаля пошла серия из восьми подряд выигранных финалов на "Грэнд Слэмах", продолжавшаяся целых четыре сезона (2008-2011).

Наконец Джокович проиграл два из первых трех решающих матчей на мэйджорах. Зато потом сербский теннисист имел несколько серий мультитриумфов подряд. Он выигрывал и три (дважды), и четыре (дважды), и пять "Грэнд Слэмов" подряд (2018-2020). В конце концов балканец смог обойти по количеству титулов даже Федерера. Сейчас в коллекции Джоковича остаются 24 титула.

Конечно, Алькарас со своими четырьмя пока может только мечтать о вершине экс-первой ракетки мира. Пока далеко испанцу и до Надаля (22 титула) с Федерером (20). Впрочем, он уже оставил позади немало громких имен из недавнего прошлого мирового тенниса. Бразилец Густаво Куэртен, австралиец Лейтон Хьюитт и даже британец Энди Маррей, недавно навсегда попрощавшийся с Уимблдоном, выиграли за всю карьеру меньше. Алькарас же проводит лишь четвертый сезон на взрослом уровне.

Уже в этом году испанский теннисист может догнать двух звезд 50-х – американца Тони Траберта и австралийца Фрэнка Седжмена (по 5 титулов). В следующем году у Алькараса будет возможность оставить позади немца Бориса Беккера (6), шведа Матса Виландера (7), американца Андре Агасси (8). Кстати говоря. порог "вступления" в топ-5 по выигранным "Грэнд Слэмам" составляет "всего" 12 титулов от австралийской звезды 60-х Роя Эмерсона.

Следующий вызов для Алькараса – US Open. Открытый чемпионат США навсегда останется особенным мэйджором для испанца. Именно на кортах осеннего Нью-Йорка в 2022 году он впервые ощутил вкус триумфа на турнирах серии "Грэнд Слэм".

Алькарас начал тот US Open далеко не первым фаворитом. Да и путь в финал был непростым. К примеру, поединок 1/8 финала против хорвата Марина Чилича, четвертьфинал против итальянского теннисиста Янника Зиннера и полуфинал против хозяина соревнований Фрэнсиса Тиафо затянулись на все пять сетов. Но уже решающий матч против норвежца Каспера Рууда длился "всего" четыре.

Приблизительно тот же список конкурентов будет у Алькараса и в этом году. Конечно, к первой ракетке мира теперь все соперники будут относиться иначе, чем два года назад. Тем не менее актуальная форма испанского теннисиста уже сейчас должна волновать еще и поклонников Федерера. По всей вероятности, после повторения четырех побед в финалах мэйджоров Алькарас придет за полным рекордом из семи...