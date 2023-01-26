Первый патрульный катер для Украины передан для оснастки на SAFE Boats

В США завершают оснастку и подготовку первого патрульного катера Mark VI, предназначенного для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NavalNews.
Корпус первого из восьми патрульных катеров MK VI, готовящихся для Украины, передан для оснащения компании-производителю лодок SAFE Boats. Это один из восьми катеров, которые США передадут Украине в первой партии. В целом, украинская армия получит 16 Mark VI, как это было анонсировано еще до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"Стоимость контракта составила 600 млн долларов. Их оплатит США по программе Foreign Military Sale. При этом в публикации порта Такома указывают, что доставку осуществили раньше определенного срока в этом месяце", - говорится в сообщении.
Недавно РБК-Украина сообщало, что командующий ВМС ВСУ, вице-адмирал Алексей Неижпапа назвал цели для украинских ВМС: все под флагом Российской Федерации.
Напомним, мы писали, что украинские военные уничтожили российский катер на Днепре. С начала военного вторжения России в Украину это уже 17 судно, которого ВСУ лишили российский флот.
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