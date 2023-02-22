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Первый обстрел ТЭС ДТЭК произошел за три дня до начала полномасштабной войны

Фото: первый обстрел ТЭС ДТЭК произошел за три дня до начала полномасштабной войны (wikipedia)
Автор: Юлия Бойко

Энергетики ДТЭК приняли удар россии за три дня до полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

"Многие помнят, что для энергетиков оно началось не в 3:40 24 февраля, а на три дня раньше. Уже тогда им пришлось чуть ли не первыми принять на себя удар врага. 21-22 февраля враг систематически обстреливал город Счастье, где находится оккупированная ныне Луганская ТЭС. Было все: повреждение линии электропередач, трансформатора и другого оборудования, пожар, отключение станции от энергосистемы, обесточивание города, прекращение подачи воды и тепла", - сказал Салеев.

Эти обстрелы были своеобразной "репетицией" будущих массированных атак врага по гражданским и энергетическим объектам Украины.

Для энергетиков ТЭС ДТЭК они продлились не 10 октября, а продолжались постоянно с начала войны. Из-за близости к зоне боевых действий две ТЭС компании подвергались обстрелам со стороны россии и весной, и летом прошлого года. А в сентябре на одной из них 14 энергетиков были ранены из-за удара кассетными снарядами.

"С октября и по сегодня ТЭС "ДТЭК Энерго" были атакованы 28 раз. Разрушения серьезные, но мы продолжаем держать энергетический фронт и возобновлять работу оборудования. А в этом месяце, несмотря на массированные атаки, уже вторую неделю подряд в энергосистеме отсутствует дефицит электроэнергии. Другими словами - света почти вдоволь", - отметил Салеев, уточнив, что за последний год, выполняя свои профессиональные обязанности, были ранены 32 работника компании, 3 погибли.

Напомним, с октября Россия начала регулярно совершать террористические ракетные атаки по объектам энергетической инфраструктуры.

В результате этих атак в энергосистеме Украины возник дефицит мощностей, из-за чего по всей стране начались плановые и аварийные отключения света.

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ДТЭКВторжение России в Украину