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"Первый шаг к передаче технологий". Чехия поставит Украине все детали для винтовок CZ BREN 2

Чехия, Пятница 23 февраля 2024 21:09
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"Первый шаг к передаче технологий". Чехия поставит Украине все детали для винтовок CZ BREN 2 Фото: Чехия будет поставлять Украине детали для винтовок CZ BREN 2 (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Чешская компания Česká zbrojovka и акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" заключили соглашение о поставках в Украину всех частей для винтовок CZ BREN 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую оборонную промышленность" и Colt CZ Group.

Согласно договору, Česká zbrojovka будет поставлять Украине все детали, из которых собираются винтовки CZ BREN 2.

"Этот первый шаг в проекте полной передачи технологий для винтовки CZ BREN 2 напрямую связан с ее успешным развертыванием на украинском поле боя в руках украинских вооруженных сил", - заявил гендиректор чешской компании Ян Заиц.

По данным "Украинской оборонной промышленности", CZ BREN 2 используют военные формирования и правоохранительные органы по всему миру, например, армия Чешской Республики, Вооруженные силы Украины, Оперативная группа французской национальной жандармерии, португальская армия, польская пограничная служба и румынская жандармерия.

"Передача технологий от стран-членов НАТО является ключевым моментом для нашей компании, обусловленным успешным международным партнерством и реформой ОПК. Эта инициатива является важным шагом на пути к созданию Арсенала свободного мира в Украине", - подчеркнул Генеральный директор Укроборонпрома Герман Сметанин.

Напомним, на прошлой неделе президент Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла для Украины 800 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 и 122 миллиметров.

В ближайшие недели они могут отправиться в украинскую армию.

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