Первый крипто необанк Trustee Plus предоставил новые возможности для выгодных переводов в криптовалюте
Первый крипто необанк Trustee Plus - мобильное приложение от украинских разработчиков, созданное для простого и выгодного пользования криптовалютами широкой аудиторией с разным уровнем опыта и доходов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение банка.
В то время как банки устанавливают жесткие лимиты на переводы средств за границу, взимают высокие комиссии за сомнительный сервис, блокируют счета или просто ограничивают и усложняют доступ к своим услугам, клиенты ищут новые пути удовлетворения своих потребностей.
Рынок откликнулся на этот запрос и предложил ряд финансовых вопросов решать с помощью криптовалюты. Благодаря децентрализации криптовалюта обеспечивает возможность быстрого перевода, прозрачность операций и безопасное накопление и сохранение активов. Правда, это имеет смысл только при правильно выбранном сервисе.
Trustee Plus - уникальное сочетание банковских услуг и инновационных криптотехнологий, позволяющих избежать банковских ограничений и обеспечивающих выгодные и безопасные условия пользования собственными деньгами.
Приложение Trustee Plus можно установить на любом смартфоне или планшете и держать свои сбережения всегда под рукой. Для открытия счета необходимо предоставить только номер телефона.
Какие услуги предоставляет этот сервис:
- мгновенные, бесплатные и безлимитные переводы за границу;
- выгодный и удобный обмен гривны на цифровые доллары USDT для накопления сбережений;
- возможность выгодно купить Биткоин за гривны непосредственно с банковской карты;
- вывод цифровых долларов (USDT) на карту без комиссии;
- простые переводы средств по номеру телефона;
- бесплатное зачисление средств на ваш Trustee-счет.
Все эти услуги можно получить непосредственно в приложении в любое время без выхода из дома. Если возникнут вопросы, то в самом приложении вы сможете их быстро решить благодаря круглосуточной техподдержке.
Преимущества Trustee Plus:
- покупка криптовалюты по выгодному рыночному курсу;
- поддержка банковских карт VISA/Mastercard для покупки крипты и вывода средств на карту непосредственно в приложении;
- изюминка необанка - простые переводы по телефону абонентам, которые до сих пор не установили приложение Trustee Plus (средствами можно воспользоваться после установки приложения);
- 1% комиссии за переводы на Trustee-счет или по телефону;
- 2% комиссии за зачисление средств на собственный Trustee-счет;
- 3% комиссии за вывод средств на банковскую карту;
- мгновенные бесплатные зарубежные переводы без банковских ограничений;
- удобное и понятное управление функциями для ежедневного использования приложения;
- украинский продукт с национальным колоритом и простой поддержкой ВСУ.
Trustee Plus - больше, чем обычная криптоплатформа, и удобнее, чем любой банк. Это симбиоз полезных банковских функций с технологическими решениями. Trustee Plus освобождает ваши деньги от банковских ограничений, возвращая финансовую свободу.