Первыми сбросили КАБ на Сумскую область. СБУ заочно сообщила о подозрении пятерым генералам РФ

Служба безопасности собрала доказательную базу на военных преступников РФ, которые в мае 2022 года отдали приказ ударить по гражданской инфраструктуре Сумской области управляемой авиабомбой типа УПАБ-1500Б.

Это был первый случай, когда оккупанты использовали для обстрела мирных объектов Сумской области столь мощный боеприпас.

Тогда эта сверхтяжелая бомба попала по агрокомплексу на территории Путивльской общины, разрушила несколько корпусов местной сельхозкомпании и повредила здания двух колледжей.

По данным следствия СБУ, инициатором этой бомбардировки был командующий Западного военного округа РФ генерал-полковник Александр Журавлев.

Именно он вместе со своим первым заместителем генерал-лейтенантом Алексеем Завизьоном спланировали воздушную атаку по местному агропредприятию.

Впоследствии запрос на осуществление авиаудара от Журавлева получил командующий военно-воздушных сил России генерал-лейтенант Сергей Дронов и дал согласие.

Затем по его приказу оккупанты подняли в воздух бомбардировщик Су-34 с аэродрома в Ахтубинске и осуществили удар по украинскому предприятию.

Также расследование установило личности еще 4-х российских чиновников, причастных к подготовке и осуществлению вражеской авиационной атаки.

Все они подчиненные Дронова:

начальник штаба - первый заместитель командующего военно-воздушных сил РФ генерал-майор Сергей Мещеряков ;

; начальник 929-го летно-испытательного центра минобороны России (далее 929 центр) генерал-майор Радик Бариев ;

; начальник штаба 929-го центра полковник Виктор Моховиков ;

; заместитель начальника 929-го центра минобороны РФ полковник Максим Стефанов.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили семерым оккупантам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы наказать виновных.