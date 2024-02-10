Первым открыл огонь в 2014 году. Кто такой Сухаревский, ставший заместителем главкома ВСУ

Кто такой Вадим Сухаревский

Вадим Сухаревский родился в городе Берегово на Закарпатье. Окончил Мукачевский лицей с усиленной военно-физической подготовкой. В 2004 году участвовал в миротворческой миссии в Ираке. В частности, участвовал в битве за Эль-Кут.

В 2009 году Сухаревский окончил Львовский институт сухопутных войск Национального университета "Львовская политехника". В 2011 году получил звание старшего лейтенанта и стал командиром аэромобильной роты 80-го отдельного аэромобильного полка. Командир полка Виктор Копачинский отмечал Сухаревского как одного из двух лучших командиров рот полка.

Сухаревский участвовал в отражении российской агрессии с 2014 года, в частности стал первым украинским военным, открывшим огонь по врагу. В августе 2014 получил ранения в боях под Красным.

В 2016 году Сухаревский стал командиром 1-го линейного батальона 36-й бригады морской пехоты.

Сухаревский получил звание полковника в 2020 году. С 2021 года занимал должность начальника штаба 35-й отдельной бригады морской пехоты, а с февраля 2022 года возглавил 59 отдельную мотопехотную бригаду имени Якова Гандзюка.

В июне 2022 года Сухаревский был награжден званием Героя Украины.

Первым открыл огонь в 2014 году

13 апреля 2014 года состоялось первое сражение между украинскими военными и пророссийскими боевиками, которых возглавлял террорист Игорь Гиркин. Бой произошел вопреки приказу "не открывать огонь". Однако тогда, по данным Минветеранов, командир 3-й роты 80-й аэромобильной бригады на позывной "Борсук" взял на себя ответственность и открыл огонь в сторону врага. Этим командиром и был Вадим Сухаревский.

"По приказу, вместе с подразделением (Сухаревский - ред.) выдвинулся в сторону Славянска. Вблизи Семеновки именно 13 апреля и произошло нападение террористов на группу СБУ. Вадим со своими сослуживцами находился рядом, увидев, как боевики гонят по украинским спецслужащим, ранили и начали приближаться, офицер принял решение вмешаться", - рассказали в министерстве.

Как объяснял сам Сухаревский, он понимал, что ответственность за гибель собратьев будет лежать именно на нем, какими бы ни были приказы командования.

"Я дал команду выдвинуться на БТРах вперед и сам сел на место стрелка, чтобы вся ответственность за это решение была на мне. Огонь на поражение я решил открыть сам", - вспоминал он.

Перестановки в ВСУ

На этой неделе президент Владимир Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба. Вместо Валерия Залужного был назначен Александр Сырский, а вместо Сергея Шапталы - Анатолий Баргилевич.

Сегодня глава государства сообщил о согласовании заместителей Сырского и Баргилевича. Среди них был и Вадим Сухаревский.

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