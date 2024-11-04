Первые военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области, - ЦПД

По словам Коваленко, первые северокорейские бойцы уже попали под обстрел. Информация об их судьбе не уточняется.

КНДР отправила войска в Украину

Недавно стало известно, что Северная Корея отправила своих военнослужащих на помощь России в ее войне против Украины. По заявлению российского диктатора Владимира Путина, это решение является частью так называемого "стратегического партнерства" между Россией и КНДР.

Позже руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов предупредил, что северокорейские военные могут присоединиться к боевым действиям против Украины уже в ноябре.

Также согласно данным ГУР, Россия вооружила военных КНДР:

минометами калибра 60 мм;

автоматами АК-12;

пулеметами РПК/ПКМ;

снайперскими винтовками СВД/СВЧ;

ПТРК "Феникс" и РПГ-7.

По словам государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкена, Штаты фиксируют в Курской области около 8 тысяч северокорейских солдат.