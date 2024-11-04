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Первые военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области, - ЦПД

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Первые военные Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые были отправлены на помощь врагу в Курскую область, вероятно уже стали целью для украинских бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрея Коваленко.

По словам Коваленко, первые северокорейские бойцы уже попали под обстрел. Информация об их судьбе не уточняется. 

КНДР отправила войска в Украину

Недавно стало известно, что Северная Корея отправила своих военнослужащих на помощь России в ее войне против Украины. По заявлению российского диктатора Владимира Путина, это решение является частью так называемого "стратегического партнерства" между Россией и КНДР.

Позже руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов предупредил, что северокорейские военные могут присоединиться к боевым действиям против Украины уже в ноябре.

Также согласно данным ГУР, Россия вооружила военных КНДР:

  • минометами калибра 60 мм;
  • автоматами АК-12;
  • пулеметами РПК/ПКМ;
  • снайперскими винтовками СВД/СВЧ;
  • ПТРК "Феникс" и РПГ-7.

По словам государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкена, Штаты фиксируют в Курской области около 8 тысяч северокорейских солдат

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