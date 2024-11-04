Первые военные КНДР уже попали под обстрел в Курской области, - ЦПД

Первые военные Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которые были отправлены на помощь врагу в Курскую область, вероятно уже стали целью для украинских бойцов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрея Коваленко.
По словам Коваленко, первые северокорейские бойцы уже попали под обстрел. Информация об их судьбе не уточняется.
Недавно стало известно, что Северная Корея отправила своих военнослужащих на помощь России в ее войне против Украины. По заявлению российского диктатора Владимира Путина, это решение является частью так называемого "стратегического партнерства" между Россией и КНДР.
Позже руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов предупредил, что северокорейские военные могут присоединиться к боевым действиям против Украины уже в ноябре.
Также согласно данным ГУР, Россия вооружила военных КНДР:
По словам государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США) Энтони Блинкена, Штаты фиксируют в Курской области около 8 тысяч северокорейских солдат.
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