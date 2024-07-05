Первые украинские арбузы уже на прилавках: какие цены на рынках в Украине

Урожай собирают раньше, но цены выше

Крупные оптовые партии арбузов начали продавать пока только отдельные хозяйства. Производители установили цены на полосатую ягоду в пределах 20-26 грн/кг. В то же время, предложение украинских арбузов еще ограничено.

В этом году отпускные цены на первые партии арбузов выше в среднем на 11%, чем в начале сезона 2023 года. Участники рынка прогнозируют, что массово арбузы появятся в продаже ближе к середине июля. В связи с увеличением предложения из местных хозяйств цены для покупателей могут резко снизиться.

Фото: Цены на арбузы на 11% выше, чем в начале сезона в прошлом году (freepik.com)

Сколько сейчас стоят арбузы на рынках Украины

Мы посмотрели, за сколько сейчас можно купить арбузы на рынках разных регионов Украины. Средняя цена на сладкую ягоду составляет 30 грн/кг.

К примеру, на рынке "Столичный" в Киеве арбуз можно купить по цене 24-40 грн/кг. Такие цены были по состоянию на 4 июля.

В Ровно на рынке продавцы отдают арбузы по цене 30 грн/кг, во Львове на рынке "Шувар" диапазон цен на эти бахчевые – 24-27 грн/кг. В Житомире на рынке цены на украинские арбузы из Одесской области – от 40 до 60 грн за килограмм.

Кстати, в супермаркетах цены на арбузы – 30-40 грн/кг.

Фото: Урожай арбузов (gettyimages.com)

В этом году ожидается рекордный урожай бахчевых

По словам продавцов, этим летом ожидается большой урожай арбузов, потому что в Одесской, Херсонской и Закарпатской области заложили немалые плантации. Дешевле эти бахчевые станут ближе к августу.

Рекордный урожай арбузов прогнозируют, в частности, в Одесской области. Об этом на прошлой неделе сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер на своем Telegram-канале.

"Ожидаем в этом году рекордный урожай бахчевых. По сравнению с 2023 годом засеяно арбузов больше на 108%, а дынь – на 111%. Общая площадь полей под бахчевые культуры составляет 3,5 тыс. гектаров", – сообщил он.