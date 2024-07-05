Первые украинские арбузы уже на прилавках: какие цены на рынках в Украине

В Украине начали продавать первые украинские арбузы в этом сезоне. Урожай бахчевых собирают в южных областях и на Закарпатье.
Сезон арбузов начался в этом году на несколько недель раньше, сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект EastFruit.
Крупные оптовые партии арбузов начали продавать пока только отдельные хозяйства. Производители установили цены на полосатую ягоду в пределах 20-26 грн/кг. В то же время, предложение украинских арбузов еще ограничено.
В этом году отпускные цены на первые партии арбузов выше в среднем на 11%, чем в начале сезона 2023 года. Участники рынка прогнозируют, что массово арбузы появятся в продаже ближе к середине июля. В связи с увеличением предложения из местных хозяйств цены для покупателей могут резко снизиться.
Фото: Цены на арбузы на 11% выше, чем в начале сезона в прошлом году (freepik.com)
Мы посмотрели, за сколько сейчас можно купить арбузы на рынках разных регионов Украины. Средняя цена на сладкую ягоду составляет 30 грн/кг.
К примеру, на рынке "Столичный" в Киеве арбуз можно купить по цене 24-40 грн/кг. Такие цены были по состоянию на 4 июля.
В Ровно на рынке продавцы отдают арбузы по цене 30 грн/кг, во Львове на рынке "Шувар" диапазон цен на эти бахчевые – 24-27 грн/кг. В Житомире на рынке цены на украинские арбузы из Одесской области – от 40 до 60 грн за килограмм.
Кстати, в супермаркетах цены на арбузы – 30-40 грн/кг.
Фото: Урожай арбузов (gettyimages.com)
По словам продавцов, этим летом ожидается большой урожай арбузов, потому что в Одесской, Херсонской и Закарпатской области заложили немалые плантации. Дешевле эти бахчевые станут ближе к августу.
Рекордный урожай арбузов прогнозируют, в частности, в Одесской области. Об этом на прошлой неделе сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер на своем Telegram-канале.
"Ожидаем в этом году рекордный урожай бахчевых. По сравнению с 2023 годом засеяно арбузов больше на 108%, а дынь – на 111%. Общая площадь полей под бахчевые культуры составляет 3,5 тыс. гектаров", – сообщил он.
Напомним, РБК-Украина расписала прогноз цен на фрукты и овощи летом 2024 года и узнала у экспертов, скажутся ли на их стоимости отключения света.
Также мы писали, сколько придется потратить, чтобы приготовить зеленый борщ.
При подготовке использованы данные с сайтов рынков "Столичный" и "Шувар", "Суспільне Житомир", rivne1.tv, Telegram-канала председателя Одесской ОГА Олега Кипера.