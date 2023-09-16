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Первые гражданские суда прошли временным коридором к украинскому порту

Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Первые гражданские суда воспользовались временным коридором в Черном море. Суда уже идут в украинский порт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова в Facebook.

Как отметил министр, после использования временного коридора для выхода заблокированных судов из портов Одессы, Черноморска и "Южного" два балкера Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность воспользоваться маршрутом.

Суда идут к порту Черноморск, они доставят около 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии. По словам Кубракова, балкеры идут под флагом Палау, их экипажи состоят из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Министр добавил, что ранее временный коридор использовался для эвакуации судов, находившихся в украинских портах с момента полномасштабного вторжения РФ. С 15 августа временным коридором воспользовалось 5 судов: контейнеровоз Joseph Schulte, балкеры Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy и Puma.

Россия сорвала "зерновую сделку"

В июле 2023 года Россия заявила, что выходит из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения его условий. При этом российская армия начала обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

Как сообщалось, Украина открыла в Черном море временные коридоры для торговых судов. Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

При этом генсек ООН предлагает возобновить черноморское соглашение путем ослабления санкций против России. Такой сценарий также продвигает президент Турции Эрдоган.

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портзерновой коридор