Первые школы за рубежом прошли верификацию МОН: украинские дети смогут учиться официально

Первые украинские субботние и воскресные школы за рубежом прошли официальную верификацию МОН Украины. Это означает, что дети украинцев, которые живут за пределами страны, теперь могут учиться по программе украиноведческого компонента, а результаты обучения будут признавать в Украине.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение МОН в Facebook.
Верифицированные школы не только позволяют изучать украинский язык, литературу, историю и другие предметы, но и помогают детям сохранять связь с родной культурой.
Как отмечают в МОН, обучение в таких заведениях - это также живое общение со сверстниками, атмосфера украинского сообщества и поддержка национальных традиций.
Украинский язык является обязательным для всех учеников независимо от возраста.
Перечень верифицированных учебных заведений доступен на сайте aikom.iea.gov.ua. Там можно выбрать школу в нужной стране, связаться с администрацией и начать обучение.
МОН совместно с Министерством иностранных дел продолжают верифицировать новые школы и добавлять их в официальный перечень.
