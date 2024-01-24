Первые полмиллиарда за уничтоженное имущество. Украинцы активно обменивают жилищные сертификаты на новые дома

По ее словам, общая сумма средств, которые государство перечислила продавцам недвижимости, которая стала новым домом сотням украинских семей, жилье которых было уничтожено в результате военной агрессии России, на сегодня составляет более 726 млн гривен.

Кроме того, на сегодня уже сформировано 2385 жилищных сертификатов "єВідновлення" на общую сумму в 4,3 млрд гривен. Сложившийся жилищный сертификат означает положительное решение по компенсации за разрушенное жилье. Еще один положительный показатель – количество обработанных заявлений. Так, по состоянию на сегодняшний день украинцы подали 8974 заявлений и более половины - 4774 заявления, уже обработали, отметила Шуляк.

"Мы видим, что по темпам обработки заявлений динамика очень положительная. Например, этап компенсаций за поврежденное жилье стартовал 1 мая 2023 года и сейчас уже обработано более 75% заявлений. А этап компенсаций за уничтоженное жилье стартовал только 1 августа, при том что успели обработать уже более половины заявлений. Эти цифры достаточно показательны, ведь люди понимают - ожидать нового жилья не нужно будет годами, поскольку заявители, подавшие заявления, например, полгода назад, уже его приобрели за средства, предоставленные государством", - отметила Шуляк. .

Она также отметила, что за поврежденное в результате российской агрессии жилье государство согласовало компенсации на общую сумму в 4 млрд. гривен, из которых 3,4 млрд. гривен владельцы такого жилья уже получили и 1 млрд. гривен уже потратили на необходимые товары и услуги по восстановлению.

Как получить компенсацию или реализовать жилищный сертификат "єВідновлення"

Подать в "Дії" через ЦНАП или у нотариуса информационное сообщение и заявление на компенсацию по поврежденному или уничтоженному жилью;

Дождаться визита специальной комиссии от органов местного самоуправления, которая обследует жилье – он состоится в течение 30 дней;

Открыть счет в одном из банков-партнеров (ПриватБанк, monobank, ПУМБ, Сбербанк, Sense Bank, Райффайзен Банк и др.);

Получить решение комиссии с суммой компенсации или жилищный сертификат "Дія".

После получения жилищного сертификата необходимо выбрать новое жилье и забронировать в "Дії" необходимую сумму.

После бронирования, но перед заключением сделки купли-продажи следует отказаться от права собственности на разрушенное жилье. Сделать это можно самостоятельно или с помощью нотариуса и регистратора, обратившись в ЦПАУ.

После заключения сделки купли - продажи средства поступят продавцу. Это означает, что заявитель реализовал свой жилищный сертификат.

Напомним, с 1 января 2024 года получить компенсацию могут граждане, которые за свой счет отремонтировали свое поврежденное жилье. Кроме того, в начале декабря прошлого года начали выплачивать компенсацию за поврежденное жилье, нуждающееся в капитальном ремонте - до 500 тыс. гривен.