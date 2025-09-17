Первые пары 1/8 финала ЧМ-2025 по волейболу: Польша, США и Турция в плейофф

На чемпионате мира-2025 по волейболу состоялся шестой соревновательный день группового этапа. По его результатам определились первые четыре пары 1/8 финала, а также новые участники плей-офф - Португалия и Словения. Украинская сборная в заключительном матче третьего тура будет бороться за выход в плей-офф против действующего чемпиона мира Италии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.
В среду, 17 сентября, состоялись матчи третьего тура групп B, D, E и G. Ключевым моментом стало возвращение Португалии, которая после поражения в первых двух сетах в матче против Колумбии смогла одержать победу в таймбрейке - 3:1 (23:25, 21:25, 25:20, 25:21, 15:11) и обеспечила себе выход в плей-офф.
В группе E решалось второе место - Словения одолела Германию в четырех сетах (3:1) и стала девятой участницей плей-офф. Первые места в своих группах завоевали Польша, США и Турция.
Таким образом Португалия и Словения присоединились к семи сборным, которые уже гарантировали себе место в плейоф ЧМ-2025.
Группа B: Польша - 3 победы, 9 очков; Нидерланды - 2 победы, 6 очков
Группа D: США - 3 победы, 9 очков; Португалия - 2 победы, 5 очков
Группа E: Болгария - 3 победы, 8 очков; Словения - 2 победы, 7 очков
Группа G: Турция - 3 победы, 9 очков; Канада - 2 победы, 6 очков
Заключительный день группового этапа, 18 сентября, определит остальных участников плей-офф.
Украинская сборная встретится с Италией в 16:30 по киевскому времени и имеет шанс на выход в 1/8 финала только в случае победы.