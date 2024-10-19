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Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале 2025 года, - глава МИД Франции

Фото: глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро (facebook.com/jnbarrot)
Автор: Наталия Гурковская

Украина в блжайшие месяцы получит от Франции самолеты Mirage 2000. Первые борты будут предоставлены уже в начале 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро и главы МИД Украины Андрея Сибиги.

Так, по его словам, Франция будет помогать и поддерживать Украину.

"Наша помощь проявляется в конкретных примерах. Что касается сферы обороны, мы предоставляем Украине оборудование и военную технику. Также Франция - первая страна, которая занимается подготовкой целой бригады, это бригада Анны Киевской. Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года", - сказал министр.

Также, по его словам, Франция будет готовить пилотов этих самолетов.

Самолеты Mirage 2000 для Украины

Еще в июне сообщалось, что украинский парк боевой авиации до конца 2024 года может пополниться не двумя, а тремя типа самолетов западного образца. Как стало известно, к истребителям F-16 и дальним разведчикам ACS 890 присоединятся французские Mirage 2000-5.

На данный момент известно, что Франция планирует передать Украине 20 единиц истребителей Mirage 2000-5F. При этом позже Париж скорректировал дату поставок - они начнутся в первом квартале 2025 года. К тому же, не исключено, что Украина может получить модернизированную версию истребителей Mirage-2000.

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