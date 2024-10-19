Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале 2025 года, - глава МИД Франции

Так, по его словам, Франция будет помогать и поддерживать Украину.

"Наша помощь проявляется в конкретных примерах. Что касается сферы обороны, мы предоставляем Украине оборудование и военную технику. Также Франция - первая страна, которая занимается подготовкой целой бригады, это бригада Анны Киевской. Первые самолеты Mirage 2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года", - сказал министр.

Также, по его словам, Франция будет готовить пилотов этих самолетов.