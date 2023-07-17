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Первые компьютеры на чипе Apple M3 могут появиться в октябре, - Bloomberg

Фото: Первые компьютеры на чипе Apple M3 могут появиться в октябре (freepik)
Автор: Валерия Полищук

Американская компания Apple планирует в октябре этого года представить первые компьютеры Mac на базе однокристальной системы Apple M3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Журналист Марк Гурман заявляет, что после ежегодной презентации iPhone в сентябре "предстоит еще один запуск". При этом отмечается, что новая линейка компьютеров Mac, вероятно, будет в центре внимания, что бы ни планировала Apple.

"Октябрь - слишком рано для новых топовых MacBook Pro или настольных компьютеров, поэтому первыми бенефициарами нового чипа должны стать следующие iMac, 13-дюймовый MacBook Air и 13-дюймовый MacBook Pro", - заявил Гурман.

Apple M3 станет первым чипом компании, который производится по 3-нм техпроцессу. Новый техпроцесс позволит поднять производительность и энергоэффективность устройств.

Летняя презентация Apple

5 июня американская компания Apple провела ежегодную конференцию для разработчиков WWDC 2023, во время которой представила новые продукты. Среди них:

  • революционные очки Apple Vision Pro;
  • Watch OS 10;
  • macOS Sonoma;
  • iPadOS 17;
  • следующая версия мобильной ОС iOS 17;
  • MacPro на процессоре M2 Ultra;
  • Mac Studio;
  • новый MacBook Air.

Все подробности о новых гаджетах и их особенностях можно прочитать в материале РБК-Украина.

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