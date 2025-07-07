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Первые минуты после взрыва: полиция опубликовала видео спасения людей возле Житомира

Фото: последствия взрыва возле Житомира (npu.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Патрульная полиция во время взрыва неподалеку Житомира в среду, 2 июля, одной из первых прибыла на место происшествия.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующее видео опубликовали в Telegram-канале Нацполиции.

"2 июля, около 18 часов, на территории одного из предприятий на 126 км автодороги М-06 Киев - Чоп (вблизи села Березина, Житомирской области) произошли мощные взрывы", - подписано видео.

В полиции напомнили, что в результате взрыва есть двое погибших и более 80 раненых. Также взрыв разрушил десятки домов, а еще почти 100 домов повреждены.

За считанные минуты патрульные и другие экстренные службы прибыли на место происшествия.

"Благодаря слаженным действиям удалось быстро эвакуировать жителей поврежденных домов. Полицейские оказывали домедицинскую помощь, транспортировали пострадавших в кареты СМП, разбирали завалы, обеспечивали проезд спецтранспорта и регулировали дорожное движение", - рассказали в полиции.

Взрыв возле Житомира

Напомним, 2 июля, около 18:00, на трассе Киев-Чоп, недалеко от города Житомир, произошел масштабный взрыв. Сначала СМИ сообщали, что взорвалась АЗС, но позже местные власти опровергли это и заявили, что инцидент произошел на двух предприятия.

Подробнее о том, что известно о взрыве - читайте в материале РБК-Украина.

Сегодня же в полиции сообщили, что причиной взрывов, которые произошли 2 июля в селе Березина Житомирского района, стала нелегальная химическая лаборатория.

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ВзрывЖитомир