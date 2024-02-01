ua en ru
Чт, 01 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Первые группы начали обучение на бесплатных курсах Scratch для детей от Favbet Foundation и Code Club

Четверг 01 февраля 2024 14:25 promo
UA EN RU
Первые группы начали обучение на бесплатных курсах Scratch для детей от Favbet Foundation и Code Club Фото: первые группы начали обучение на бесплатных курсах Scratch для детей от Favbet Foundation и Code Club (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Благотворительный фонд Favbet Foundation и Code Club Украина в январе 2024 года объявили о запуске масштабного курса по Scratch, который охватит детей со всех уголков Украины обучением основам программирования. В течение месяца команда проекта собирала заявки и формировала группы, и теперь первые из них уже начали обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение проекта.

В целом на первом этапе были сформированы 33 группы, 24 офлайн и 9 онлайн, которые объединили 335 детей 8-11 лет из разных регионов страны. Преподают им 28 менторов, профессионалов-практиков с опытом в ІТ и опытом работы с детьми.

Scratch - визуальный язык программирования, разработанный специально для начинающих. При его помощи можно легко создавать игры и интерактивные истории, при этом овладевая ключевыми концепциями написания настоящего кода.

Выпускники курса от Favbet Foundation и Code Club Украина получат сертификаты, а также смогут принять участие в творческом конкурсе, где при помощи Scratch создадут собственный проект на тему "Майбутнє моєї країни".

"Программирование - это шаг к развитию логического мышления и творчества, а Scratch имеет огромные возможности для этого. Сегодня важно воспитывать новое поколение украинских айтишников по нескольким причинам. Во-первых, это содействует развитию инноваций и конкурентоспособности Украины в глобальном информационном пространстве. Во-вторых, это расширяет возможности для молодежи в выборе профессии. В-третьих, воспитание айтишников содействует созданию технологически грамотного общества, которое способно эффективно использовать современные технологии для развития и благополучия", - рассказывает ментор из Днепра Татьяна Шудря.

Первые группы начали обучение на бесплатных курсах Scratch для детей от Favbet Foundation и Code ClubПервые группы начали обучение на бесплатных курсах Scratch для детей от Favbet Foundation и Code Club

Между тем, проект продолжается, и вскоре будут объявлены дополнительные наборы. Их анонсы в первую очередь публикуются на странице Code Club Украина в Facebook.

Курс Scratch – часть инициативы IT Kids, которую команда Favbet Foundation реализует в рамках собственного проекта "Клуб Супергероев". IT Kids стартовали в прошлом году по запуску курса "Новый Python" совместно с Code Club Украина.

Обучение в 30 онлайн- и офлайн-группах прошли 352 детей, 156 из них - из семей военнослужащих и ВПЛ.

Читайте РБК-Украина в Google News
IT діти освіта в Україні
NEWS
ЕС одобрил помощь Украине на 50 млрд евро
ЕС одобрил помощь Украине на 50 млрд евро
DAILY
Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Репарации под залог. Как Запад может финансировать Украину за счет денег России