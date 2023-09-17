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Первые два судна прибыли в порт Украины по альтернативному коридору

Фото: первые два судна прибыли альтернативным маршрутом в Украину (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Первые два гражданских судна воспользовались временным морским коридором в направлении Украины. Они прибыли в порт "Черноморск".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Балкеры Resilient Africa и Aroyat подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт "Черноморск" под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии", - рассказал министр на странице Facebook.

По его словам, балкеры находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Ранее альтернативным морским маршрутом, разработанным Военно-морскими силами Украины вместо заблокированного россиянами зернового коридора, пользовались суда, которые в результате войны были заблокированы в украинских портах "Черноморск", "Одесса" и "Южный". Для выхода из Украины коридором воспользовались уже 5 судов.

Зерновой коридор

В июле 2023 года истек срок действия "зернового соглашения", в рамках которого из Украины морем экспортировали зерно. Продлить действие соглашения отказалась Россия, после чего начала массово обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге.

Для обеспечения свободы судоходства в Черном море Украина открыла собственный временный коридор для торговых судов.

В то же время в ООН предлагают возобновить "зерновое соглашение". Для этого генсек ООН хочет добиться ослабления санкций против России. Такой сценарий также продвигает президент Турции Эрдоган.

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ОдессаМИУпортзерновой коридорАлександр Кубраков