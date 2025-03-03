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В первые дни марта активность россиян на фронте несколько снизилась, - ОСГВ "Хортица"

Понедельник 03 марта 2025 21:02
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В первые дни марта активность россиян на фронте несколько снизилась, - ОСГВ "Хортица" Фото: в первые дни марта активность россиян на фронте несколько снизилась (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" в первые трое суток марта активность российских войск на фронте несколько снизилась по сравнению с февралем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Вообще тенденция первых трех суток (марта - ред.) к некоторому уменьшению. Пока не буду забегать вперед, но определенное уменьшение есть", - рассказал Трегубов.

Он отметил, что в феврале оккупанты, особенно на тех направлениях, которые сами для себя определили как ключевые (прежде всего Покровский), не достигли тех целей, которые перед собой ставили, и при этом понесли большие потери.

"Поэтому сейчас, я думаю, они могут отходить от этих потерь и думать, что делать дальше", - добавил спикер.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, по состоянию на 16:00 понедельника, 3 марта, вдоль всей линии фронта произошло 57 боевых столкновений. Силы обороны Украины принимают меры по срыву действий противника, наносят потери в живой силе и технике.

В частности, россияне активизировались на Новопавловском направлении.

С начала полномасштабной войны Россия потеряла более 878 тысяч единиц живой силы.

Только за минувшие сутки ее потери составили еще 1350 солдат. Также Силы обороны уничтожили 11 танков, 16 боевых бронированных машин, 60 артиллерийских систем и другую технику врага.

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