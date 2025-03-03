В первые дни марта активность россиян на фронте несколько снизилась, - ОСГВ "Хортица"

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" в первые трое суток марта активность российских войск на фронте несколько снизилась по сравнению с февралем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

"Вообще тенденция первых трех суток (марта - ред.) к некоторому уменьшению. Пока не буду забегать вперед, но определенное уменьшение есть", - рассказал Трегубов.

Он отметил, что в феврале оккупанты, особенно на тех направлениях, которые сами для себя определили как ключевые (прежде всего Покровский), не достигли тех целей, которые перед собой ставили, и при этом понесли большие потери.

"Поэтому сейчас, я думаю, они могут отходить от этих потерь и думать, что делать дальше", - добавил спикер.