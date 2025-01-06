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Первое "золото" 2025 года: хоккеисты США с невероятным камбэком выиграли чемпионат мира

Оттава, Понедельник 06 января 2025 11:25
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Первое "золото" 2025 года: хоккеисты США с невероятным камбэком выиграли чемпионат мира Фото: Триумф сборной США (x.com/usahockey)
Автор: Андрей Костенко

В канадской Оттаве завершился молодежный чемпионат мира по хоккею. В драматическом финале сборная США одолела Финляндию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Молодежный чемпионат мира (U-20), финал

США - Финляндия - 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Сборная Финляндии завершила в свою пользу первый период (2:1). А во втором - забросила третью шайбу. Такое преимущество давало большую надежду на общий успех.

Однако в конце второго периода сборная США отличилась дважды благодаря точным броскам Брендона Свободы и Коула Хатсона. Третий период прошел без заброшенных шайб, а в овертайме героем американской сборной стал Тедди Стига, который принес титул своей команде.

Для сборной США эта победа на молодежном чемпионате мира стала второй подряд. В прошлом году "звездно-полосатые" победили в финале Швецию. В целом это седьмой титул молодых хоккеистов США в истории.

Интересный факт: ни одна из европейских команд не может завоевать "золото" молодежного ЧМ с 2019 года. Тогда в канадском Ванкувере триумфовали финны. А с тех пор по три титула получили сборные Канады и США.

Первое &quot;золото&quot; 2025 года: хоккеисты США с невероятным камбэком выиграли чемпионат мира

Молодежный ЧМ по хоккею: что известно

Мировой турнир среди игроков до 20 лет проводится с 1974-го. Первые три форума носили неофициальный характер. А с 1977-го - проходят под эгидой Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF).

Наибольшее количество чемпионских титулов имеет Канада - 13. Восемь раз первенство выигрывала сборная СССР, семь побед на счету американцев.

Молодежная сборная Украины четыре раза играла на ЧМ в компании сильнейших - в 1995, 1996, 2000 и 2004 годах. Лучший результат был в год дебюта - 8-е место.

Ранее сборная Украины по санному спорту получила историческую медаль.

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