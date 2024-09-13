Первая вакцина от оспы mpox одобрена в ВОЗ: какие рекомендации к прививкам
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально одобрила вакцину MVA-BN от биотехнологической компании Bavarian Nordic как первое средство против вируса mpox (ранее известной как обезьянья оспа).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВОЗ.
Сейчас вспышка заболеваемости самая большая в Африке. Однако инфекция продолжает распространяться в других странах.
Вакцина предназначена для людей от 18 лет и вводится в виде двух доз с интервалом в четыре недели.
В то же время, в чрезвычайных ситуациях ее разрешено использовать для детей, беременных и лиц с ослабленным иммунитетом, если польза превышает возможные риски. Имеющиеся данные свидетельствуют, что однодозовая вакцина обеспечивает 76% защиты , тогда как схема из двух доз повышает эффективность до 82% .
В связи с ограниченными запасами вакцины ВОЗ рекомендует применять одноразовую дозу в критических условиях. Компания Bavarian Nordic объявила о планах увеличить производство, в частности, поставить еще 50 миллионов доз в течение следующих 12-18 месяцев.
Таким образом, одобрение ВОЗ ускорит поставки вакцин в рейгионы, где ситуация самая плохая. Это поможет умерить дальнейшее распространение болезни на глобальном уровне.
Это одобрение ВОЗ не только ускорит поставку вакцин в наиболее пораженные регионы, но и поможет сдержать дальнейшее распространение заболевания на глобальном уровне.
Что известно о mpox
Mpox (ранее обезьянья оспа) – это вирусная инфекция, которая распространяется через контакт с зараженными животными или людьми. Симптомы включают лихорадку, головную боль, мышечную боль и сыпь. Заболевание стало глобальной проблемой после вспышки в 2022 году, когда было зафиксировано более 100 000 случаев в более чем 120 странах. ВОЗ одобрила вакцину MVA-BN для борьбы с MPOX, которая имеет эффективность до 82% после двух доз.
Первый случай заболевания этим вирусом в Европе был зарегистрирован в Швеции.
Также мы сообщали, что ВОЗ объявила вспышку mpox международной чрезвычайной ситуацией.
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