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Первая цифровая монета. Что такое биткоин и в чем его особенность

Фото: криптовалюта биткоин (Getty Images)
Автор: Анна Березина

Среди всех видов криптовалюты биткоин – наиболее известная. Она была первой в мире цифровых денег, и до настоящего времени курс этой "монеты" остается самым высоким.

Подробнее о биткоине и как работает криптовалюта, – в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке использовались: публикации порталов bitcoin.org, Сointelegraph, данные CoinGecko, информация Wikipedia.

Содержание:

Что такое биткоин

Биткоином называют один из видов виртуальных денег, электронную платежную систему и протокол передачи данных, который использует одноименную единицу для осуществления операций.

Биткоин получил свое название от английских слов bit – "бит" и coin – "монета". Также используется сокращенная аббревиатура BTC.

Концепция биткоина была разработана в 2008 году,  а запуск состоялся в 2009-м. Создателем является человек или группа лиц под псевдонимом Сатоши Накамото. Все существующие криптовалюты в той или иной мере используют принципы платежной системы Накамото.

На сегодня биткоин занимает лидирующую позицию в цифровой системе расчетов и является индикатором в мире криптовалют. Он имеет самый высокий курс и наибольшую рыночную капитализацию.

Биткоин был создан как альтернатива банковским электронным платежным системам, позволяющим совершать транзакции децентрализовано без посредников. Ключевые особенности "монеты":

  • Курс и оборот не регулируется банками и правительствами.
  • При осуществлении транзакций нет комиссий.
  • Операции с биткоином защищены от взлома благодаря использованию сложных криптографических систем.
  • Вся информация о транзакциях открыта.
  • Всегда есть возможность отслеживать движение биткоинов от адреса к адресу. Но при этом отсутствует информация о владельцах IP-адресов.
  • Эмиссия (выпуск в оборот) цифровых монет и обработка транзакций осуществляется коллективно участниками сети.
  • Никто не может контролировать биткоин, заблокировать или отменить транзакцию. Однако присоединиться к сети или использовать ее для переводов может каждый.

При этом скептики нередко называют биткоин финансовым "мыльным пузырем". Валюту критикуют за недостаток регулирования, что потенциально влечет за собой проблемы безопасности и отсутствие защиты прав пользователей.

Откуда берутся цифровые монеты

Биткоины "добывают" с помощью специального компьютерного оборудования и программ. Этот процесс называют майнингом. Он осуществляется путём решения сложных математических задач или криптографических головоломок. За  решение майнеры получают вознаграждение в виде криптовалюты.

Изначально майнеры использовали центральные и графические процессоры для "добычи" монет. По мере роста спроса появилось специализированное оборудование под названием ASIC (специальные интегральные схемы), что значительно повысило эффективность майнинга. 

Фото: для "добычи" биткоина требуется большая вычислительная мощность компьютерного оборудования (Getty Images)

Майнинг может осуществляться индивидуально (соло-майнинг) или совместно в группах (майнинг-пулы). Индивидуальные майнеры самостоятельно разгадывают блоки, получая все вознаграждение.

Пулы для майнинга совмещают вычислительную мощность, делят прибыль и наращивают шансы получить коллективное вознаграждение. Этот общий подход стал популярен благодаря более стабильной возможности дохода.

При майнинге происходит проверка и объединение транзакций в блоки – блокчейн. Это своего рода база данных, в которой хранится вся информация об операциях с валютой. 

Каждый блок данных блокчейна связан с предыдущим, и любое вмешательство в один блок автоматически требует изменения всей цепи блоков. Это обеспечивает прозрачность операций и надежность системы.

Тратить или инвестировать? Что можно купить за биткоины и как на них зарабатывать

Биткоин выполняет такие же функции, как и "обычные" деньги.

За него можно купить товары и услуги, например расплатиться в ресторане, заказать билеты и т.д. Оплату биткоинами принимают в интернет-магазинах, при оформлении подписки на развлекательные, учебные, информационные онлайн-ресурсы.

Однако чаще цифровую валюту используют как инструмент пассивного дохода.

Одной из особенностей биткоина и других видов цифровых валют является волатильность – изменение курса в течение короткого времени.

Поэтому пользователи покупают и продают биткоин на криптобиржах и зарабатывают на колебаниях курса. 

Фото: курс биткоина растет из года в год (Getty Images)

Если в первое время после запуска курс биткоина при обмене на доллар США был 1:1, впоследствии он начал расти.

В 2013 году 1 биткоин стоил 100 долларов, в 2017 году цена криптовалюты превысила 1000 долларов. В 2021 году биткоин достиг рекордных 68 530 долларов.

Затем был спад до 16-17 000 долларов, а к концу 2023 года цена установилась на уровне 45 000 долларов. По состоянию на конец апреля 2024, курс биткоина составлял 59 750 доллара США.

Стоит отметить, что согласно прогнозам к концу 2024-го стоимость биткоина может достичь почти 90 тыс. долларов. За год курс криптовалюты вырос более чем в два раза.

Подробнее о том, какие виды криптовалют существуют кроме биткоина и чем они отличаются можно прочитать в отдельном материале РБК-Украина.

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