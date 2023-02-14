Первая соперница Трампа. Появился новый кандидат на пост президента США

При этом, пишет Axios, у Хейли действительно есть шанс заручиться поддержкой в ключевых штатах и собрать деньги от доноров, скептически настроенных к Дональду Трампу.

"Я Никки Хейли, и я буду бороться за президентский пост", - заявила в конце обращения она.

Что известно о новом кандидате на пост президента США

Известно, что Никки Хейли начала политическую карьеру в легислатуре Южной Каролины, после чего в 2010 году выиграла выборы на должность губернатора штата, где поначалу считалась аутсайдером.

А уже после шести лет, в 2017 году она стала постоянной представительницей США при ООН, ее назначил на этот пост Дональд Трамп, в то время являвшийся президентом США.

Уже 9 октября 2018 года Хейли заявила, что решила уйти с поста. Трамп принял ее отставку и поблагодарил за работу.

Интересно, что в 2021 году Хейли заявляла, что не будет баллотироваться в президенты, если это сделает Дональд Трамп, но впоследствии изменила мнение.

Напомним, что сам Дональд Трамп о своем намерении баллотироваться в президенты США заявил в ноябре 2022 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.