Первая ракетка Украины потерял позиции в новом рейтинге профессионалов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

26-летний уроженец Кременчуга потерял две позиции в течение недели. Теперь отечественный теннисист занимает 158-е место в рейтинге ATP.

За прошедшую семидневку Сачко провел два поединка на челленджере в Сан-Марино. На грунте карликового государства он одолел румына Йонела в первом раунде, а затем уступил бельгийцу Гоффену в 1/8 финала. В личную копилку украинец добавил два пункта и в общей сложности набрал 377 очков за год.

Произошли изменения и в топ-10 классификации. Грек Циципас поднялся на 4-е место в рейтинге, обойдя норвежца Рууда. Первой же ракеткой мира остался испанец Алькарас. В топ-тройку также входят серб Джокович и нейтральный россиянин Медведев.

Ранее Сачко и еще 5 украинцев заявились в квалификацию US Open-2023. Для первой ракетки Украины и его соотечественника Крутых грядущее выступление на кортах Нью-Йорка будет премьерным. В прошлом году Сачко играл в квалификации Australian Open и Уимблдонского турнира.