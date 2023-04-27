Первая ракетка Украины вылетела во втором раунде турнира в Испании

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Mutua Madrid Open, 2-й раунд, женщины

Шериф – Калинина – 2:0 (6:2, 7:6)

В первой партии 26-летняя египтянка дважды добавила в самый подходящий момент. Это позволило оформить брейки в четвертом и восьмом геймах. Вкупе с уверенной игрой на собственных подачах такой подход позволил Шериф закрыть сет всего за 35 минут.

В свою очередь вторая партия стала значительно конкурентнее. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки. Калинина начала с брейка, но скоро египетская теннисистка перехватила инициативу. Более того, она дважды выиграла на подачах украинки и, казалось, получила стратегическое преимущество (4:2).

К чести Калининой, она не сдалась. С двумя брейками уроженка Новой Каховки впоследствии даже вышла вперед (6:5). Однако у Шериф нашелся ответ, поэтому поединок перешел в тай-брейк. Там борьбы фактически не получилось – египтянка быстро сломала сопротивление украинской теннисистки и закрыла сет и матч.

Ранее Madrid Open покинула другая представительница Украины – Марта Костюк. Она в двух сетах уступила колумбийке Осорио Серрано. В борьбе за титул осталась Леся Цуренко, которая 28 апреля встретится со швейцаркой Тайхманн.