ua ru
Чт, 27 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Первая ракетка Украины вылетела во втором раунде турнира в Испании

Новина українською →
Мадрид, Четверг 27 апреля 2023 19:24
Первая ракетка Украины вылетела во втором раунде турнира в Испании Фото: Ангелина Калинина не справилась с египтянкой (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Поражением украинской теннисистки Ангелины Калининой завершился матч 1/32 финала Madrid Open-2023 против Маяр Шериф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Mutua Madrid Open, 2-й раунд, женщины

Шериф – Калинина – 2:0 (6:2, 7:6)

В первой партии 26-летняя египтянка дважды добавила в самый подходящий момент. Это позволило оформить брейки в четвертом и восьмом геймах. Вкупе с уверенной игрой на собственных подачах такой подход позволил Шериф закрыть сет всего за 35 минут.

В свою очередь вторая партия стала значительно конкурентнее. Лидерство несколько раз переходило из рук в руки. Калинина начала с брейка, но скоро египетская теннисистка перехватила инициативу. Более того, она дважды выиграла на подачах украинки и, казалось, получила стратегическое преимущество (4:2).

К чести Калининой, она не сдалась. С двумя брейками уроженка Новой Каховки впоследствии даже вышла вперед (6:5). Однако у Шериф нашелся ответ, поэтому поединок перешел в тай-брейк. Там борьбы фактически не получилось – египтянка быстро сломала сопротивление украинской теннисистки и закрыла сет и матч.

Ранее Madrid Open покинула другая представительница Украины – Марта Костюк. Она в двух сетах уступила колумбийке Осорио Серрано. В борьбе за титул осталась Леся Цуренко, которая 28 апреля встретится со швейцаркой Тайхманн.

К слову, ранее Федерация тенниса Украины призвала дисквалифицировать россиян за связи с ЦСКА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис
NEWS
"Мы добьем этот вопрос": Резников о поставках западных самолетов
"Мы добьем этот вопрос": Резников о поставках западных самолетов
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина