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Перша ракетка України вилетіла в другому раунді турніру в Іспанії

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Мадрид, Четвер 27 квітня 2023 19:24
Перша ракетка України вилетіла в другому раунді турніру в Іспанії Фото: Ангеліна Калініна не впоралася з єгиптянкою (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Поразкою української тенісистки Ангеліни Калініної завершився матч 1/32 фіналу Madrid Open-2023 проти Маяр Шериф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Mutua Madrid Open, 2-й раунд, жінки

Шериф – Калініна – 2:0 (6:2, 7:6)

У першій партії 26-річна єгиптянка двічі додала в найпотрібніший момент. Це дозволило оформити брейки в четвертому та восьмому геймах. Укупі з упевненою грою на власних подачах такий підхід дозволив Шериф закрити сет усього за 35 хвилин.

Натомість друга партія стала значно конкурентнішою. Лідерство кілька разів переходило з рук у руки. Калініна розпочала з брейку, але швидко єгипетська тенісистка перехопила ініціативу. Більше того, вона двічі виграла подачі українки та, здавалося, здобула стратегічну перевагу (4:2).

До честі Калініної, вона не здалася. З двома брейками уродженка Нової Каховки згодом навіть вийшла вперед (6:5). Однак, у Шериф знайшлася відповідь, тож поєдинок перейшов у тай-брейк. Там боротьби фактично не ывийшло – єгиптянка швидко зламала опір української тенісистки і закрила сет і матч.

Раніше Madrid Open покинула інша представниця України – Марта Костюк. Вона в двох сетах поступилася колумбійці Осоріо Серрано. У боротьбі за титул залишилася Леся Цуренко, яка 28 квітня зустрінеться зі швейцаркою Тайхманн.

До слова, раніше Федерація тенісу України закликала дискваліфікувати росіян за зв'язки з ЦСКА.

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