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Первая победа за 4 года. Украинка торжествовала на "челленджере" WTA

Фото: украинская спортсменка Даяна Ястремская (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выиграла свой первый теннисный турнир за четыре года. В польском Гродзиске-Мазовецком украинка в решающем матче победила бельгийку Грет Миннен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.

Ястремская прошла теннисной сеткой Kozerki Open лишь с одним проигранным сетом в четырех матчах. Зато первую ракетку Турции Зейнеп Сонмез, колумбийку Эмильяну Аранго и лидера рейтинга Узбекистана Нигину Абдурагимову она победила с одинаковым счетом 2:0.

В Польше Даяна претендовала на свой первый титул с 2019 года, когда триумфовала на грунтовых соревнованиях во французском Страсбуре. С Миннен она встречалась уже второй раз в этом году, победив бельгийку в финале квалификации Ролан Гаррос-2023.

В финале турнира WTA она одержала волевую победу над бельгийкой Грет Миннен (2:6, 6:1, 6:3).

Это первый для Ястремской трофей за последние четыре года. В целом она в четвертый раз победила на турнире WTA.

К слову, ранее Свитолина поднялась на одну позицию вверх в рейтинге WTA.

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