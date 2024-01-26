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Первая партия дневных FPV-дронов, приобретенных в рамках операции "Єдність 2", готовится к отправке

Пятница 26 января 2024 19:21
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Первая партия дневных FPV-дронов, приобретенных в рамках операции "Єдність 2", готовится к отправке Фото: первая партия дневных FPV-дронов, приобретенных в рамках операция "Єдність 2", готовится к отправке (пресс-служба)фя.
Автор: Сергей Новиков

Первая партия из 2020 дневных FPV-дронов, приобретенных в рамках "Операция "Єдність 2: Новогодний салют", готовится к отправке. В настоящее время дроны оборудуют боеприпасами украинского производства, после чего отправят на фронт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Операция "Єдність" - общий проект UNITED24, "Вернись живым" и Monobank.

"Далее - ждем 3 000 дронов-камикадзе с тепловизионной оптикой. Их также укомплектуют "украинскими подарками" и отправят на самые горячие направления", - сообщил Михаил Федоров.

Одним из крупнейших донаторов на закупку FPV-дронов стала компания Favbet. Она внесла 20 млн грн на оба сбора - операция "Єдність" и операция "Єдність 2: Новогодний салют".

Напомним, что Favbet и благотворительный фонд Favbet Foundation системно поддерживают Вооруженные силы Украины с первого дня полномасштабного вторжения.

Всего с начала российского вторжения Силы обороны страны при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation, созданного основателем компании Favbet Андреем Матюхой, получили более 260 автомобилей.

Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступило 130 дронов разного типа, в том числе ударного, а также сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

По состоянию на январь 2024 при содействии Favbet Foundation Силам обороны оказана помощь на 210 млн грн.

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