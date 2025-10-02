Первый человек в истории: состояние Маска оценивается в 500 млрд долларов, - Forbes

По состоянию на 15:30 по восточному времени, состояние самого богатого человека на планете оценивалось в 500 млрд долларов (в среду к вечеру 499,1 млрд).

Таким образом, Маск, который в декабре стал первым человеком в истории с состоянием в 400 млрд долларов, опережает Ларри Эллисона на 150 млрд долларов, который занял 2 место.

Более того, сейчас Илон Маск находится на полпути к тому, чтобы стать первым в мире триллионером.

Рост акций компаний

В среду акции Tesla выросли на 4%, увеличив состояние предпринимателя примерно на 9,3 млрд долларов. И инвесторы рады такой перспективен.

Как пишет Forbes, стоимость акций компании почти удвоилась с тех пор, как Маск объявил в апреле о своем уходе с поста глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE), чтобы больше заниматься Tesla.

"Рыночная капитализация Tesla вернулась в пределах 10% от исторического максимума, достигнутого в декабре, а 12% доля Маска в компании теперь оценивается в 191 миллиард долларов", - пишет издание.

Кроме того, ракетостроительная компания SpaxeX, которую Маск основал в 2002 году, оценивается в 400 млрд долларов, по сравнению с 350 млрд долларов в декабре 2024 года. Ему принадлежит около 42% акций компании стоимостью 168 млрд долларов.

Также есть компания xAI Holding, которую Маск основал в марте 2025 года и объединил с купленной в 2022 соцсетью Х (бывший Twitter). Объединенная компания оценивается в 113 млрд долларов. Предпринимателю принадлежит около 53% xAI Holding стоимостью 60 млрд долларов.

Маск на пути к триллиону

Издание напомнило, что достижение отметки в 500 млрд долларов - это лишь последняя из серий достижений Маска за последние 5 лет. Еще в марте 2020 года его состояние оценивалось всего в 24,6 млрд долларов, а в августе благодаря росту акций Tesla он стал пятым человеком в истории, чье состояние достигло 100 млрд долларов.

"Если он продолжит в том же духе, Маск может стать первым в мире триллионером до марта 2033 года, когда наступит первая из двух дат вступления в силу его пакета вознаграждений Tesla в размере 1 триллиона долларов", - пишет Forbes.

Но как отметил Илон Маск, эта награда - не просто деньги.

"Дело не в "компенсации", а в том, чтобы у меня было достаточно влияния на Tesla, чтобы гарантировать безопасность, если мы построим миллионы роботов. Если в будущем меня просто выгонят из консультационных фирм акционеров-активистов, которые даже не владеют акциями Tesla, меня такое будущее не устраивает", - писал Маск в Х в сентябре.