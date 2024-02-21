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Первая группа украинских пилотов закончит обучение на F-16 к лету, - CNN

Фото: группа украинских пилотов закончит обучение на F-16 к лету (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Первая группа украинских пилотов, которая состоит четырех человек, из окончит программу обучения на самолетах F-16 уже к лету 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным Национальной гвардии Аризоны, первые четыре украинских пилота планируют завершить подготовку на истребителях F-16 к лету. Пилоты начали подготовку в середине октября прошлого года в 162-м истребительном авиаполке в Тусоне, штат Аризона. В Пентагоне заявили, что процесс обучения займет несколько месяцев.

По словам капитана Эрин Ханниган, представителя Национальной гвардии Аризоны, вторая группа из четырех пилотов начала обучение в январе, а третья группа из четырех пилотов в настоящее время проходит обучение английскому языку, которое необходимо для полетов.

Ожидается, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август, сказал Ханниган, хотя точные сроки зависят от хода программы.

Что предшествовало

18 февраля Foreign Policy сообщило, что Украина сможет получить первые истребители F-16 летом 2024 года. Вероятно, речь идет о июне.

В Воздушных силах не подтвердили и не опровергли получение Украиной истребителей F-16 уже в июне, отказавшись говорить о сроках. При этом, там указали, что Украина уже адаптирует инфраструктуру под этот тип самолета.

Днем ранее, 17 февраля, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что процесс передачи истребителей F-16 Украине идет по графику. Украина должна получить более 20 боевых самолетов.

 

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