Игнат о пилотах F-16: ждем, когда первая группа поедет на обучение

"Первая группа пилотов - это первая волна, которая поедет на переобучение, потом вторая и так далее. Это те пилоты, которые уже будут проходить непосредственную подготовку с инструкторами в разных странах, что нам предоставили площадки. Речь идет о десятках. Ждем, чтоб первая группа выехала, следом будет вторая", - рассказал он.

Игнат отметил, что Украина не может всех направить на переобучение и "получать, пожалуй, будем тоже не сразу тремя эскадрильями".

"Посмотрим, как будут приниматься решения в рамках авиационной коалиции", - добавил спикер.

F-16 для Украины

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, в частности, F-16. Возглавляют коалицию Нидерланды и Дания. Кроме того, министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ожидать поставок западных самолетов можно не раньше Нового года. В частности, ранее сообщалось, что Чехия поможет Украине с обучением пилотов на истребителях F-16 и подарит штурмовые геликоптеры.