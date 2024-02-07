На заводе под Ижевском прогремел мощный взрыв. Россияне говорят, что все "под контролем"

В России на Воткинском заводе, который находится под Ижевском, прогремел мощный взрыв. После этого начался сильный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Пропагандистский канал написал, что взрыв якобы связан с испытаниями ракетных двигателей и он "прогремел на полигоне".

При этом представители Воткинского завода рассказали местному МЧС о "неких испытаниях".

В то же время местные жители публикуют видео, на которых можно заметить огромный пожар после взрыва.

Стоит заметить, что Воткинский завод - российских производитель огнестрельного оружия и военной техники.

Также на заводе производят российские ракеты межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь-М", которые могут нести ядерный заряд, и ракеты "Искандер-М", которыми обстреливают Украину.

Взрывы в Белгороде

Стоит заметить, что взрывы на территории России гремят все чаще. Оккупанты часто жалуются на атаки дронов или ракетные удары. В таких обстрелах враг обвиняет украинских военных.

В частности, сегодня, 7 февраля, в Белгороде прогремели взрывы. После этого на заводе железобетонных конструкций вспыхнул пожар.